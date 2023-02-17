Haberler Trabzonspor Uğurcan’ın çağrısıyla geldik

Uğurcan’ın çağrısıyla geldik

Trabzon'da Fenerbahçe formasıyla gezdiğini söyleyen taraftarlardan Menal Aydemir, "Gelmeden önce önyargılarımız vardı. Çünkü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında büyük bir rekabet var. Önyargılarımızı yenmemiz lazım. Formamızla gezmemize rağmen bizi görüp 'Hoşgeldiniz' dediler. Trabzonspor kaptanı Uğurcan'ın birlik olalım çağrısıyla Trabzon'a desteğe geldik" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Uğurcan’ın çağrısıyla geldik

Trabzon'da Fenerbahçe formasıyla gezdiğini söyleyen taraftarlardan Menal Aydemir, "Gelmeden önce önyargılarımız vardı. Çünkü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında büyük bir rekabet var. Önyargılarımızı yenmemiz lazım. Formamızla gezmemize rağmen bizi görüp 'Hoşgeldiniz' dediler. Trabzonspor kaptanı Uğurcan'ın birlik olalım çağrısıyla Trabzon'a desteğe geldik" ifadelerini kullandı.


Geçmişe çizgi çekmek gerek
Fenerbahçeli arkadaşı ile Trabzonspor müzesini gezen Galatasaraylı Emirhan Bozkurt, "Zor günler yaşadık. Burada bu şekilde insanları görmek garip, televizyon ve sosyal medyadan gördüğümüze göre Trabzon halkının inanılmaz Trabzonspor sevgisi var. Geçmişte yaşananları unutup çizgi çekmek için desteklemeye geldik. Bize hoşgörü ve sempatiyle yaklaştılar. Ülke olarak böyle olmamız gerekiyor" dedi.

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