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Türkiye’nin takımı

Avcı: Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Ufak da olsa bir tebessüm verebildiysek ne mutlu bize

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Türkiye’nin takımı

Abdullah Avcı, "Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu. Tribünlere baktım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bayrakları. Bunlar çok keyifli şeyler" dedi. Tecrübeli hoca, "Oyun olarak 5-6 net pozisyon var. Oyuncularımın başından sonuna kadar oyun disiplini ile sahada kaldılar. Sonuna kadar koparmak istediler. Bu oyun tur atlayabileceğimizi gösterdi. Ufak da olsa bir avantaj cebimize koyduk. Küçük de olsa bir tebessüm verebildiysek ne mutlu bize. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaraları birlikte saracağız. Rövanşa en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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