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Trabzonspor'un yeni transferi Markovic takımla ilk idmanına çıktı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Lazar Markovic, bordo-mavili ekiple ilk idmanına çıktı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 15:55
Trabzonspor'un yeni transferi Markovic takımla ilk idmanına çıktı

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında dün akşam İsviçre ekibi Basel'i konuk eden Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli avantaj sağladı. Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak isteyen Karadeniz ekibi, 23 Şubat'ta deplasmanda oynanacak rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de hazırlıklarına başlayan bordo mavililerde, dün akşam Basel karşısında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, teknik ısınma ve 5'e 2 çalışma yaptı. Dar alanda oyunlarıyla devam eden antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

MARKOVIC İLK İDMANINDA

Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, yeni takımında ilk idmanına bugün çıktı. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve geçtiğimiz haftalarda imajını değiştirmesiyle gündem olan Marek Hamsik Trabzon'a dönerek idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bordo mavililerin idmanında tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 19 Şubat Pazar günü devam edecek.

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