Tarihi anlar

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yasa boğulduk. Türkiye'de adeta hayat durma noktasına geldi, birçok organizasyon ertelendi. Günler sonra futbol zorunlu olarak geri döndü ancak Trabzonspor-Basel maçında renk fark etmeksizin tek yürek olduk. Akyazı Stadyumu'ndaki her unsurla depremzedelerimiz anıldı. Trabzonspor taraftarları maç öncesinde tribünde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde enkaz altından kurtarılanları temsilen özel bir koreografi hazırladı. Koreografide, enkazdan kurtarılan bir bebek, arama kurtarma ekibi, yaşamını yitiren Meksika arama kurtama köpeği Proteo, depremde Türkiye'ye her anlamda destek veren ülkelerin bayrakları ve Türk bayrağı detayları yer aldı.

İLLER TEK TEK ANILDI

Bordo-mavililer "Hep Birlikte Olacağız Yaralarımızı Saracağız" yazılı pankart açtı. Marşların söylenmediği maç öncesinde Trabzon taraftarları, stadı 'Ya Allah Bismillah Allahuekber' ve 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' sloganlarıyla inletti. Depremde vefat eden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar yine maçın 4. dakikası 17. saniyesinde 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratında bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölgesinde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" dediler.

SİYAH FORMA VE TİŞÖRT İLE ÇIKTI

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankartı saha kenarına kondu.

UNUTULMAZ BİR GÜNDÜ

Kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında galibiyeti depremzedelere armağan ettiklerini söyledi. Zor bir dönemden geçtiklerini kaydeden 26 yaşındaki file bekçisi, "Gecemiz gündüzümüze karıştı; uyuyamadık. Hepsi bizim canımızdı. Onların yaralarını sarmaya çalıştık ülke olarak... Unutulacak günler değil. Bugün de (dün) zordu benim için.. Hayatımın en zor maçını yaşadım. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Zorunluktan bir maç oynadık. Aklımız yüreğimiz onlarlaydı" ifadesini kullandı.

PLAKA KODLARINDA MESAJ VERİLDİ

Maçın 1. dakikasında 'Adana burada' sesleri yükselmeye başladı. 2. dakikada 'Adıyaman burada' tezahüratları yapıldı. Depremden etkilenen 11 ilin plaka kodlarının dakikalarında benzer tezahüratlarla deprem bölgelerine destek gönderildi. Sık sık da 'Türkiye burada omuz omuza' sesleri tribünden haykırıldı.

BASEL: GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM

Türkıye'ye destek veren Basel'in Türk asıllı futbolcusu Mohamed Zeki Amdouni, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya üzerinde "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişört ile çıktı. Büyük tebrik aldı. Amdouni, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Gerçekten zor günler. Dualarımız sizlerle" ifadesini kullanıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK YAĞDI

Depremlerİn gölgesinde oynanan Trabzonspor-Basel maçına taraftarların dayanışması damgasını vurdu. Geliri AFAD'a bağışlanacak müsabaka öncesinde taraftarlar stat girişinde belirlenen noktada depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak topladı. Mücadelede görev yapan 800 özel güvenlik ekibi de alacakları ücretleri bağışlama kararı alarak örnek bir davranış sergiledi.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi. Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.