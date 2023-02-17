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Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Fırtına mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Basel maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:34
Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - TÜYLER DİKEN DİKEN

Trabzonspor, Basel karşısında maça şu 11 ile çıktı: KAHRAMANMARAŞ, HATAY, GAZİANTEP, MALATYA, ADIYAMAN, ADANA, OSMANİYE, ŞANLIURFA, DİYARBAKIR, KİLİS, ELAZIĞ!

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Sadece bir şehrin değil, yüreği derinden yaralı güçlü ve büyük bir ülkenin maçıydı. Maçtan önce tribünde yükselen muhteşem koreografi çok anlamlıydı. Tüylerimiz diken diken oldu! Gözlerimiz yaşardı, kalplerimiz ağladı! Emeği geçenlerin eline, yüreğine sağlık.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Akyazı'da tribünleri dolduran taraftarlar, 'Acının rengi olmaz, biz kardeşiz' diye haykırdılar. Dakikalar 1'i gösterdiğinde 'Adana, Adana!', 'Adana burada!' sesleri, bizleri derinden etkiledi. Gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz ağlayarak izledik Basel maçını.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Plaka numaralarına göre depremin acısını en derinden hisseden illerimiz ve o illerdeki depremzedeler için tek ses tek yürek oldu Şenol Güneş Stadı'ndaki taraftarlar! Ekranları başındaki milyonlarca futbolsever de aynı acıda buluştu! 85 milyonun kalbi, Trabzon'da attı.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Farklı renkler, Akyazı'da tek renk oldu! Tribünlerdeki Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Bursasporlular ve tüm takım taraftarları tek ses, tek yürek oldular. Dostluğun, dayanışmanın, yardımseverliğin en güzel örneğini verdiler. Helal olsun kar, yağmur, soğuk demeden yurdun dört bir yanından Trabzon'a Türkiye'nin maçını izlemeye giden futbolseverlere...

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Dün gece Şenol Güneş Stadı'nda dünyanın en anlamlı ve en güzel tribün manzaralarını izledik. Taraftarlar, tüm dünyaya şu mesajı verdiler: 'Biz kenetlendik, tek ses, tek yürek olduk. Acılarımızı bölüşüp, yaralarımızı hep birlikte saracağız.' Kocaman bir alkış sizlere! Hep birlikte daha güçlüyüz; çok güçlüyüz çok!

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Biz hep birlikteyiz! Biz beraberiz! Maçı yazmak isterdim ama gözlerimiz buğulu, acımız büyük! Dün gece futbol ailesi; başkanıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle, taraftarı ile tarih yazdı!

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Bu kenetlenme, bu birliktelik, bu dayanışma ancak Türk Milleti'nde olur! 85 milyon Akyazı'daydı... Türkiye buradaydı! Büyük ve güçlü bir milletiz! Biz Türkiye'yiz! Ne mutlu Türküm diyene!

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

MAÇIN ANALİZİ
Trabzonspor; bunca acıya rağmen, milli maç havasındaki karşılaşmada etkili bir futbol ortaya koydu. Maçta çok pozisyon bulduk. Maxi Gomez'in kanada inip ceza sahasına kestiği öldürücü toplar şahaneydi.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Bu 'al da at' güzelliğindeki ortalara Trezeguet ve Bakasetas iyi vurdu aslında ama kaleci müthiş çıkardı bu şutları... İkinci yarıda aynı görüntü devam etti, bu kez Maxi Gomez'in çevirdiği topa yine Trezeguet vurdu, kaleciden dönen topu bu kez Larsen ağlara gönderdi. Trabzonspor, adeta bir milli maçı kazandı!

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – 11'E 90

Türk olmanın büyük gururunu yaşadığımız bu hayatta, nice sevinçler ve hüzünler biriktirdim. Son katılan üzüntü ise nice canlarımızı yitirdiğimiz "asrın felaketi" olan DEPREM oldu. Kimimiz afet alanında canla başla can kurtarırken birçoğumuz da televizyonlar karşısında hıçkırıklara boğulduk.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Dualarımız karışırken camilerde okunan selayla yine çok şükür bir olduk. Milletimi her milletten ayıran en büyük özelliği de bu değil mi? Türk insanı sevincini, üzüntüsünü tek yaşayabilir ama konu vatansa hep bir olmayı bilen ne güzel bir millettir.


Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Enkazdan çıkarken küçük yavrucağa 'Su ister misin?' diye sorduklarında, 'Daha muayane olmadım ben' diye verdiği o masum cevapta şunu sorguladım: "Acaba doktora görünmesi gereken, bu afetin büyüklüğünü idrak edemeyenler mi?"

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Tek yürek kampanyası ile yaralarımızı sarmaya başlarken büyük iş adamlarıyla kumbaralarını kıran minik yavrularımızın bağış yarışlarını yine gözyaşlarıyla izledik. Tüm zor zamanlarda tek yürek olan asil bir milletin ferdi olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Güçlü bir devletin şanlı bayrağı altında bana yaşama şansı veren Rabbime şükürler olsun.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Dün akşam duygusal olarak çok zor bir müsabakaya çıktım. Evet doğru okudunuz. Ben çıktım, Doktor Mehmet, Marangoz Ali çıktı. Ayşe teyze, Muzaffer amca, tüm kulüp başkanlarımız, hocalarımız, sporcularımız çıktı.

Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Ve evet sahaya 90 milyonun manevi gücünü üzerinde hisseden Trabzonspor çıktı. Dün gece milli formamızın rengi bir maçlığına adeta bordo-maviydi. Onlar 11, biz 90 milyonduk. Tribünlerde ise şanlı Türk milleti...

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