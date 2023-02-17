Spor yazarları Trabzonspor - Basel maçını değerlendirdi

Bu 'al da at' güzelliğindeki ortalara Trezeguet ve Bakasetas iyi vurdu aslında ama kaleci müthiş çıkardı bu şutları... İkinci yarıda aynı görüntü devam etti, bu kez Maxi Gomez'in çevirdiği topa yine Trezeguet vurdu, kaleciden dönen topu bu kez Larsen ağlara gönderdi. Trabzonspor, adeta bir milli maçı kazandı!