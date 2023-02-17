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Larsen attı Türk bayrağı açtı

Jens Stryger Larsen, bordo- mavili takımdaki ikinci golünü attı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Larsen attı Türk bayrağı açtı

Sakatlanan Eren'in yerine giren 31 yaşındaki oyuncu, 65'te Trezeguet'nin kaleciden dönen topunu filelere gönderip, takımını öne geçirdi. Danimarkalı bek golün ardından tüm takımla Türk bayrağı açtı. Daha önce Süper Kupa'da Sivas'a bir gol atan Larsen, kupada da asist yapmıştı. Larsen, "Olanlardan dolayı çok üzgünüz. Zor günler. Bu maçı ülke adına oynayacaktık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.


TALİHSİZ SAKATLIK YAŞADI
Larsen golü attıktan sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tribüne koşarken Trezeguet'nin eli sert şekilde yüzüne gelen Danimarkalı oyuncunun dudağı kanadı. Larsen tedavisinin ardından maça devam etti.

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