Haberler Trabzonspor İyi ki futbol var

İyi ki futbol var

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün maç öncesi bir video yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
İyi ki futbol var
Bordo-mavili hoca, şunları söyledi: "Ülkemizde yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. 6 Şubat'tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbol öyle bir güç ki düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz ve böyle günler geliyor. En büyük felaketlerin panzehri oluyor. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var."
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