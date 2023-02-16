Abdullah Avcı: Yüzleri bir nebze güldürsek yeter

Teknik direktör Abdullah Avcı, Basel maçında Türkiye'ye bir nebze moral vermek için sahaya çıkacaklarını söyledi. Basın toplantısında konuşan Avcı, "Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Hayatımızın belki de en zor maçına hazırlanıyoruz. Bu oyunun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Ülkenin birazcık yüzünü güldürebilirsek bu bizi çok mutlu edecek" dedi.

Depremden etkilenen şehirlerde anıları ve dostları olduğunu anlatan Avcı, "Bağlantı kurdum. Birinci derecede bir şeyleri yoktu ama akrabalarıyla ilgili sıkıntıları olduğunu gördük. Bunun altından bir şekilde ülkemiz kalkacak" diye konuştu. Tüm takımların kenetlenmesini de değerlendiren Avcı, "Rekabet tabii ki olacak ama kazanıp kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını gördük. Arzum bu etkileşimin sürmesi" ifadelerini kullandı.