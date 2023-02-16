Uğurcan Çakır Basel galibiyeti sonrası konuştu! "İlk defa bu kadar duygulandım"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk mücadelesinde Basel'i Larsen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: Çok büyük bir afet yaşadık. İlk günler bizler için çok zor geçti, hepsi bizim canımız... Bütün ülke olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Hayatımın en zor maçlarından birini yaşadım. Zorunluluktan bir maç oynadık. Aklımız onlarla."

Hayatının en zor maçından birini oynadığını söyleyen Uğurcan, " Bu stadyumda 150'ye yakın maç oynadım. İlk defa bu kadar duygulandım. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.