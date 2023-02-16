Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür mesajı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i konuk edecek Trabzonspor, İsviçre ekibiyle oynanancak mücadele öncesi çıkarılan hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyaya destek sağlayan Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.



Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz! https://t.co/e1FNJ0JDNb — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2023

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Fenerbahçe de sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Hep birlikte daha güçlüyüz! Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız!" notunu düştü.



