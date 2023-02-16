Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür mesajı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i konuk edecek Trabzonspor, İsviçre ekibiyle oynanancak mücadele öncesi çıkarılan hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyaya destek sağlayan Fenerbahçe'ye teşekkür etti.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2023
Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz! https://t.co/e1FNJ0JDNb
FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ
Fenerbahçe de sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Hep birlikte daha güçlüyüz! Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız!" notunu düştü.
🙏🏼 Hep birlikte daha güçlüyüz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 16, 2023
Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız! 🇹🇷 https://t.co/JK3LUL8Svs