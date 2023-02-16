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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür mesajı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alan Fenerbahçe için teşekkür mesajı yayımladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 13:14
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür mesajı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i konuk edecek Trabzonspor, İsviçre ekibiyle oynanancak mücadele öncesi çıkarılan hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyaya destek sağlayan Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Fenerbahçe de sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Hep birlikte daha güçlüyüz! Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız!" notunu düştü.


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