Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür mesajı

Trabzonspor'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür mesajı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alan Fenerbahçe ve Galatasaray ile 1903 adet satın alan Beşiktaş için teşekkür mesajı yayımladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:11
Trabzonspor'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür mesajı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i konuk edecek Trabzonspor, İsviçre ekibiyle oynanancak mücadele öncesi çıkarılan hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyaya destek sağlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'la 1903 adet satın alan Beşiktaş'a teşekkür etti.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

Fırtına daha sonra Galatasaray için de teşekkür mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Galatasaray Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz" denildi.

Trabzonspor son olarak, Beşiktaş'ın da 1903 hatıra bileti satın aldığını açıkladı ve "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Beşiktaş Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz" paylaşımını yaptı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Fenerbahçe de sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Hep birlikte daha güçlüyüz! Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız!" notunu düştü.

DİĞER
Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı yayın bilgileri - izle ekranı
Murat Kekilli açtı ağzını yumdu gözünü: "Allahu Ekber yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?"
Aslan Hatayspor'dan o ismi de gündemine aldı!
Depremzede Mehmet Akif Jesus ve futbolcularla buluştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denizlili genç yetenek Trabzonspor'da
"Bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz"
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI | Kandile özel resimli, dualı cuma mesajları - Kandil ve cuma mesajları bir arada Facebook, Whatsapp, Instagram
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için satıyor! Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için satıyor! 15:46
G.Antep'ten G.Saray'a sürpriz takviye! G.Antep'ten G.Saray'a sürpriz takviye! 15:40
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 15:04
Rus ve Ukraynalı sporcular tekme tokat kavga etti Rus ve Ukraynalı sporcular tekme tokat kavga etti 15:02
Beşiktaş depremzedeler için çadır kent kurdu Beşiktaş depremzedeler için çadır kent kurdu 14:49
Beşiktaş Başkanı Çebi Hatay'ı ziyaret etti! Beşiktaş Başkanı Çebi Hatay'ı ziyaret etti! 14:43
Daha Eski
Antonio Conte ameliyat oldu! Antonio Conte ameliyat oldu! 14:16
Denizlili genç yetenek Trabzonspor'da Denizlili genç yetenek Trabzonspor'da 14:12
Ekrem Memnun'dan anlamlı hareket Ekrem Memnun'dan anlamlı hareket 13:20
Thiam depremzedeler için imzalı formalarını bağışladı Thiam depremzedeler için imzalı formalarını bağışladı 13:17
Trabzonspor'dan Beşiktaş F.Bahçe ve G.Saray'a teşekkür! Trabzonspor'dan Beşiktaş F.Bahçe ve G.Saray'a teşekkür! 13:13
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 12:41