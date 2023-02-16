Markovic katkı yapar

Abdullah Avcı, Gaziantep'ten transfer ettikleri Lazar Markovic için, "O mevkide problemimiz vardı. Kendisini daha önceden tanıyoruz, çok iyi bilgiler de aldım oyuncuyla ilgili. O da olumlu adım attı. Görüntülü konuştuk. Kulübe geldi. Umarım önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
AbdullahAvcı, Gaziantep'ten transfer ettikleri Lazar Markovic için, "O mevkide problemimiz vardı. Kendisini daha önceden tanıyoruz, çok iyi bilgiler de aldım oyuncuyla ilgili. O da olumlu adım attı. Görüntülü konuştuk. Kulübe geldi. Umarım önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.