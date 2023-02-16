Haberler Trabzonspor Markovic katkı yapar

Markovic katkı yapar

Abdullah Avcı, Gaziantep'ten transfer ettikleri Lazar Markovic için, "O mevkide problemimiz vardı. Kendisini daha önceden tanıyoruz, çok iyi bilgiler de aldım oyuncuyla ilgili. O da olumlu adım attı. Görüntülü konuştuk. Kulübe geldi. Umarım önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Markovic katkı yapar
Abdullah Avcı, Gaziantep'ten transfer ettikleri Lazar Markovic için, "O mevkide problemimiz vardı. Kendisini daha önceden tanıyoruz, çok iyi bilgiler de aldım oyuncuyla ilgili. O da olumlu adım attı. Görüntülü konuştuk. Kulübe geldi. Umarım önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
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