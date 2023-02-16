Abdullah Avcı'dan birlik beraberlik mesajı

Bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Konferans maçı için Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı videolu açıklamada bulundu.Trabzonspor sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda konuşan Avcı, birlik beraberlik mesajı verdi.

Abdullah Avcı maçı önemine vurgu yaparak, "Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımda düğümleniyor." dedi

VATANDAŞLARIMIZA NEFES ALMA BAHANESİ OLMAK İSTİYORUZ

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde moralleri düşen, zorluk çeken insanlara umut olmak, nefes alma nedeni olmak istediklerine dikkat çeken Avcı "Pes etmekle, yeniden yaşamak arasında kalan, gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz" dedi.

FUTBOL BİRLEŞTİRİCİDİR İYİLİK İÇİN KULLANMALIYIZ

Akşam oynanacak maçın bir futbol maçından daha önemli olduğu, bizi bir tutacak bir güç olduğunu vurgulayan Abdullah Avcı "6 Şubat'tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız.

Futbolun içinde rekabet, kazanmak, kaybetmek var ama futbol yanlızca bu değil. Bu oyunun sadece bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkındalıkla evimizede ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz ve bugünler de geliyor en büyük felaketlerin panzehiri oluyor.

Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız Ülkemizde yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden bu maç neden oynanıyor demeyin. İyi ki oynanıyor deyin.

Futbolun birleştirici günücü iyilik adına kullanmamıza yardım edin.

İyi ki futbol var." açıklamarıyla futbolun birleştirici gücüne ve insanlara yardım için kullanılmasına dikkat çekti.