Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Manolis Siopis karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam Avcı, "Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:06 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:25
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Manolis Siopis basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avı: "Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük."

"Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici ve birleştirici gücüne son derece inanan biriyim. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

"Yarın bütün enerjimizle ve duygumuzla sahada olacağız. Yaşadığımız sürecin ardından ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek çok mutlu olacağız. Bütün ülkenin bize destek olacağını biliyorum ve herkese teşekkür ediyorum."

"Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Lazar Markovic'in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. Görüntülü konuştuk."

"Karadeniz insanının duygusunu iyi biliyorum. Taraftarlar bütün biletleri tüketerek tribünde olacaktır." dedi.

Yunan futbolcu Manolis Siopis taraftarlara maç bileti almaya davet etti;

Manolis Siopis: "Taraftarlara davetim var. Maç biletini alın. Buradan gelen gelir depremden etkilenenlere gidecek. Bütün duam onlar için."

"Hepimiz insanız, hepimiz eşitiz. İki farklı ülke olabiliriz ama bence aynıyız. Birbirimize çok yakınız, kültürlerimiz çok benzer. Yunan halkı, Türkiye'ye her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır. Çok güzel görüntüler gördüm ve çok duygulandım."

"Deprem nedeniyle çok üzgünüm. Maçla ilgili çok söyleyebilecek bir şey yok. Bu maçı Türkiye olarak hep birlikte oynayacağız. Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Taraftarlardan bilet almalarını rica ediyorum. Bu bilet geliri depremzedelere gidecek.

"Yarın bu maçı hep birlikte oynayacağız. Bütün Türkiye bir olduğunu gösterecek."

DİĞER
Fettah Can'ı yıkan ölüm! Fettah Can'ın annesi Fahriye Can hayatını kaybetti
Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın bilinmeyen deprem sistemi sırları! İbn-i Sina'nın 'Zelzel' uyarılarından ibret aldı: Yapılar yüzyıllardır bu yüzden dimdik ayakta! Depremden önce...
Muslera'dan genç kaleciye hediye!
Fatih Terim'den Bensu'ya maç sözü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Basel maçına siyah formayla çıkacak
Fırtına'dan "Türkiye" yazılı topa vurmayan çocuğa hediye
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Şubat 2023 Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI 14:05
Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! 13:54
Trabzonspor Basel maçına siyah formayla çıkacak Trabzonspor Basel maçına siyah formayla çıkacak 13:19
Ünlü menajerden flaş Zaniolo açıklaması! "Ayrıldığı için..." Ünlü menajerden flaş Zaniolo açıklaması! "Ayrıldığı için..." 13:08
Fırtına'dan "Türkiye" yazılı topa vurmayan çocuğa hediye Fırtına'dan "Türkiye" yazılı topa vurmayan çocuğa hediye 13:04
F.Bahçe'nin genç forveti Eskişehirspor'da! F.Bahçe'nin genç forveti Eskişehirspor'da! 12:49
Daha Eski
Enkaz altında kalan voleybolculardan acı haber! Enkaz altında kalan voleybolculardan acı haber! 12:13
NBA All-Star 'Hafta Sonu' katılımcıları açıklandı! NBA All-Star 'Hafta Sonu' katılımcıları açıklandı! 10:56
Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor! Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor! 10:45
Muslera'dan genç kaleciye hediye! Muslera'dan genç kaleciye hediye! 10:45
UCAM Murcia - Darüşşafaka maçı saat kaçta? UCAM Murcia - Darüşşafaka maçı saat kaçta? 10:44
Trabzonspor Avrupa'da 148. maçına çıkıyor Trabzonspor Avrupa'da 148. maçına çıkıyor 10:36