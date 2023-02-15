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Trabzonspor Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 18:04
Trabzonspor Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, play-off müsabakasında yarın karşılaşacağı Basel maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımın Yunan oyuncusu Manolis Siopis, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısının ardından antrenman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık olarak idman yapan Karadeniz temsilcisi, son taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmana Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik katılmadı. Trabzonspor ile Basel yarın saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.



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