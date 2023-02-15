Oyuncak getirin

Trabzonspor taraftarları, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlattı. Taraftarlar, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Basel maçı girişinde stat önünde belirlenen noktalara depremzede çocuklar için oyuncak bırakacak. Trabzonlu Gençler taraftar grubu bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağını açıkladı.
Trabzonspor taraftarları, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlattı. Taraftarlar, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Basel maçı girişinde stat önünde belirlenen noktalara depremzede çocuklar için oyuncak bırakacak. Trabzonlu Gençler taraftar grubu bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağını açıkladı.