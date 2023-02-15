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Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel: Desteğimizi Türk halkına göstereceğiz!

Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi’nde karşılaşmaya hazırlanan İsviçre ekibi Basel’in antrenörü Heiko Vogel, deprem afeti nedeniyle Türkiye’nin yanında olduklarını belirterek, “Rövanş maçında bağış kampanyası düzenlemeyi düşünüyoruz. İsviçre’deki bir sivil toplum kuruluşuyla ortak bir çalışmayla bu konuda desteklerimizi Türk halkına göstereceğiz” ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:11 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:12
Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel: Desteğimizi Türk halkına göstereceğiz!

UEFA Konferans Ligi play-off müsabakasında yarın Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Basel'de antrenör Heiko Vogel ve futbolcu Kasim Adams açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Basel Kulübü adına açıklama yaparak başlayan medya sorumlusu Simon Walter, depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle kulüp olarak üzüntülerini dile getirdi. Basel'in bu süreçte Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Walter, "Kalbimiz sizinle. Yarın oynanacak olan maçın futbol adına önemli olamamakla beraber rakibimizin gösterdiği yardım kampanyasını gönülden destekliyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz böyle bir düşünceyle maça çıktıkları için. Gelirin depremzedeler için karşılaşmasını biz de destekliyoruz" dedi.

"GOL SEVİNCİ YAPILMAYACAK"
Yarın oynanacak maçla ilgili düşüncesi sorulan ve atmosferi değerlendirmesi istenen Heiko Vogel, "Yarınki maç burada yaşanan olaylardan ötürü tamamen önemsiz" diye konuştu. Trabzonspor'un aldığı karar neticesinde herhangi bir sevinç veya tezahürat yapılmaması durumunu da değerlendiren Vogel, "Trabzonspor'un aldığı karara sayı duyuyoruz. Buna biz de kesinlikle katılacağız. Oyuncularıma hiçbir gol sevincinin yapılmayacağını bu akşam söyleyeceğim. Yurt dışından gelmemize rağmen çok saygılı davranmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DESTEĞİMİZİ TÜRK HALKINA GÖSTERECEĞİZ"
Trabzonspor'un açıklamalarında 'oynamak zorunda olduğu' şeklindeki demeçlerine karşılık nasıl bir oyun anlayışı olacağı sorulan Vogel şöyle konuştu: "Biz de, rakibimizde olduğu gibi oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Bu duruma alakalı ekstra bir motivasyonumuz hiçbir zaman yok. Rövanş maçında bağış kampanyası düzenlemeyi düşünüyoruz. İsviçre'deki bir sivil toplum kuruluşuyla ortak bir çalışmayla bu konuda desteklerimizi Türk halkına göstereceğiz"

"ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"
Takımın stoperlerinden Kasim Adams da, "Oynamak zorunda olduğumuz bir maça geldiğimizin farkındayız. Sadece futbol oynayıp evimize geri döneceğiz. Takım arkadaşlarım da ben de aynı düşünceye sahibiz. Buraya geldik ama zor zamanda zor bir maç oynayacağız. Herhangi farklı bir motivasyon durumumuz söz konusu değil" dedi.

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