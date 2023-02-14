Uğurcan Çakır: Birlikte güçlüyüz

Kaptan Uğurcan Çakır, tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, "Oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
KaptanUğurcan Çakır, tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, "Oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.