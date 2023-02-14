TV 8'den şifresiz yayınlanacak

Fırtına'nın Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maç şifresiz TV 8'den yayınlanacak ve reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadesine yer verdi.
Fırtına'nın Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maç şifresiz TV 8'den yayınlanacak ve reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadesine yer verdi.