Tribünler siyah olacak

Trabzonspor taraftar grupları da deprem felaketi nedeniyle Basel maçında tribünlere siyah giyip çıkma kararı aldı. Sosyal medyadan ortak olarak duyuru yapan tribün grupları, taraftarlara siyah kıyafetlerle maça gelmeleri çağrısında bulundu. Duyuruda maçın başlama düdüğünden depremin olduğu saati temsilen 04.17'nci dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edileceği belirtildi.
Trabzonsportaraftar grupları da deprem felaketi nedeniyle Basel maçında tribünlere siyah giyip çıkma kararı aldı. Sosyal medyadan ortak olarak duyuru yapan tribün grupları, taraftarlara siyah kıyafetlerle maça gelmeleri çağrısında bulundu. Duyuruda maçın başlama düdüğünden depremin olduğu saati temsilen 04.17'nci dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edileceği belirtildi.