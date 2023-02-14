Trabzonspor'dan teşekkür

Trabzonspor, Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Yapılan duyuruda "Perşembe günkü Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır. Maçın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır. Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Trabzonspor,Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Yapılan duyuruda "Perşembe günkü Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır. Maçın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır. Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.