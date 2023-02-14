Stada gelen bir oyuncak getirsin

Trabzonlu iş insanı Kürşat Başkan'ın depremlerde etkilenen çocuklara yönelik oyuncak kampanyası ilgi görüyor. Başkan'ın 'Her taraftar bir oyuncak' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Basel maçına gelecek taraftarlardan yanlarında birer oyuncak getirmeleri istendi. İlgi gören kampanya, Trabzonspor iş birliğiyle yürütülüyor.
Trabzonluiş insanı Kürşat Başkan'ın depremlerde etkilenen çocuklara yönelik oyuncak kampanyası ilgi görüyor. Başkan'ın 'Her taraftar bir oyuncak' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Basel maçına gelecek taraftarlardan yanlarında birer oyuncak getirmeleri istendi. İlgi gören kampanya, Trabzonspor iş birliğiyle yürütülüyor.