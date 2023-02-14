Haberler Trabzonspor Stada gelen bir oyuncak getirsin

Stada gelen bir oyuncak getirsin

Trabzonlu iş insanı Kürşat Başkan'ın depremlerde etkilenen çocuklara yönelik oyuncak kampanyası ilgi görüyor. Başkan'ın 'Her taraftar bir oyuncak' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Basel maçına gelecek taraftarlardan yanlarında birer oyuncak getirmeleri istendi. İlgi gören kampanya, Trabzonspor iş birliğiyle yürütülüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Stada gelen bir oyuncak getirsin
Trabzonlu iş insanı Kürşat Başkan'ın depremlerde etkilenen çocuklara yönelik oyuncak kampanyası ilgi görüyor. Başkan'ın 'Her taraftar bir oyuncak' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Basel maçına gelecek taraftarlardan yanlarında birer oyuncak getirmeleri istendi. İlgi gören kampanya, Trabzonspor iş birliğiyle yürütülüyor.
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