Herkesi bu maça davet ediyoruz

Trabzonspor kulübü, Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet etti. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel karşılaşmasına renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım" ifadesine yer verildi.
Trabzonsporkulübü, Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet etti. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel karşılaşmasına renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım" ifadesine yer verildi.