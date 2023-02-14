Haberler Trabzonspor Herkesi bu maça davet ediyoruz

Herkesi bu maça davet ediyoruz

Trabzonspor kulübü, Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet etti. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel karşılaşmasına renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Herkesi bu maça davet ediyoruz
Trabzonspor kulübü, Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet etti. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel karşılaşmasına renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım" ifadesine yer verildi.
DİĞER
Son dakika: Kasımpaşa oyuncusu Erdem Canpolat depremde yaşadıkları dehşeti anlattı! "O an dua etmeye başladım"
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihi maç için Avcı'dan özel motivasyon
Hatayspor ile anlaşma tamam! Fırtına, El Kaabi'yi bekliyor
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15