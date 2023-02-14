Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Hatayspor ile anlaşma tamam! Trabzonspor El Kaabi'yi bekliyor!

TRANSFER HABERLERİ | Hatayspor ile anlaşma tamam! Trabzonspor El Kaabi'yi bekliyor!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililer, Hatayspor'un 29 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Ayoub El Kaabi ile sıcak temas kurdu. Oyuncunun transferinde sona gelindiği aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Hatayspor ile anlaşma tamam! Trabzonspor El Kaabi'yi bekliyor!

Trabzonspor bir yandan 'Asrın felaketi' olan yıkıcı depremlerden etkilenen halkımız için yardım seferberliği yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz devi, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle harekete geçmişti. Bordo- mavililerin hedefinde Hatayspor'un golcü kanadı Ayoub El Kaabi var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'ligden çekilen takımların oyuncuları 9'uncu yabancı olarak sayılacak' kararı sonrası Fırtına'nın kurmayları Atakaş Hatayspor'la El Kaabi için temas kurdu.

Görüşmelerde sona gelindiği ve Faslı oyuncunun sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyeceği belirtiliyor. Bu sezonki tüm ödemeleri Trabzonspor kulübü tarafından karşılanacak. Hatayspor 'Tamam' dese de futbolcunun oynayıp oynamama isteğine göre hareket edilecek. Eğer şoku atlatıp oynamak isterse iş bitecek. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Ayoub El Kaabi'nin bordo-mavili takımla devam edebileceği de dile getiriliyor. Hatayspor kulübü, Fas temsilcisi Wydad takımından aldığı tecrübeli futbolcuya 2 senelik imza attırmıştı.

26

Hatayspor ile 55 maça çıkan El Kaabi, 26 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fas Milli Takımı ile de 36 karşılaşmada fileleri 20 kez sarstı.

+1

Hatay ve Gaziantep'ten sezon sonuna kadar transfer edilecek yabancı oyunculara ilk 11'de artı 1 kontenjan hakkı tanınacak. Geniş kadroda da ekstra 2 yabancı olabilecek.

DİĞER
Son dakika Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz iddialara ateş püskürdü: Hala çıkmadılar ve bekliyoruz!
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihi maç için Avcı'dan özel motivasyon
Trabzonspor'dan Lobjanidze teklifi!
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Şubat su kesintisi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15