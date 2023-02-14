Biletlere hücum

Trabzonspor-Basel maçı biletleri dün saat 15.00'te satışa sunuldu. Depremzedeler yararına tüm gelirlerin bağışlanacağı maçın biletleri tüm takımlara ait passolig kartlarıyla alınabildi. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar kar ve soğuğa rağmen gişelerde uzun kuyruk oluşturdu. Trabzonspor, taraftara yoğun ilgi için teşekkür etti. Kombine sahipleri de ayrıca bilet aldı. Trabzonspor-Basel maçı bilet fiyatları: VİP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver: 400 TL, Batı tribün 250 TL, Doğu tribün 200 TL, Yavru Fırtına 125 TL, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 TL.
Trabzonspor-Basel maçı biletleri dün saat 15.00'te satışa sunuldu. Depremzedeler yararına tüm gelirlerin bağışlanacağı maçın biletleri tüm takımlara ait passolig kartlarıyla alınabildi. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar kar ve soğuğa rağmen gişelerde uzun kuyruk oluşturdu. Trabzonspor, taraftara yoğun ilgi için teşekkür etti. Kombine sahipleri de ayrıca bilet aldı. Trabzonspor-Basel maçı bilet fiyatları: VİP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver: 400 TL, Batı tribün 250 TL, Doğu tribün 200 TL, Yavru Fırtına 125 TL, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 TL.