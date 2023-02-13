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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın çağrısına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan yanıt!

16 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır maçı öncesinde sosyal medyadan depremzedeler için çağrıda bulunmuştu. Uğurcan'ın bu çağrısına Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yanıt verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 21:15
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın çağrısına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan yanıt!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel ile bu perşembe karşı karşıya gelecek.

Bordo mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır, maç öncesinde renk ve arma ayrımı olmaksızın tüm takımların taraftarlarını bilet alıp stada gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı.

Karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı afet bölgesine aktarılacak.

TRABZONSPOR VİDEO YAYINLANDI

Trabzonspor, Basel'i konuk edecekleri maç öncesi Uğurcan'ın bu çağrısını sosyal medyadan paylaştı.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Uğurcan Çakır'ın bu çağrısına kısa süre sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yanıt geldi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'ın videosu alıntılanarak "Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve #HepBirlikte orada olacağız!" ifadelerine yer verildi.

Çağrıya yanıt veren Galatasaray da Uğurcan Çakır'ın videosunu alıntılayarak Trabzonspor'a yanıt verdi ve "Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin Hep Birlikte bordo mavi olalım!" sözleriyle Basel maçına taraftarları davet etti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise "Gelin, yaralarımızı Hep Birlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım!" ifadeleri kullanıldı.

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