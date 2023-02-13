Trabzonspor'un gündeminde Mustafa Eskihellaç ve Saba Lobjanidze var!

Trabzonspor'da, deprem nedeniyle ligden çekilen ve oyuncularına transfer kolaylığı sağlanan Gaziantep FK ve Hatayspor'dan iki isim gündemde... Akşam'ın haberine göre Fırtına, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Hatayspor'un kanat oyuncusu Saba Lobjanidze'yi istiyor. Kulüpler, transfer ettiği oyuncuların sezon sonuna kadarki maaşlarının tamamını üstlenecek.



Musfata bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti. Lobjanidze ise bu sezon 21 mücadelede 1 gol, 4 asist üretti.