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Trabzonsporlu taraftarlardan Basel maçına yoğun ilgi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor taraftarları, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Basel maçı biletlerine yoğun ilgi gösterdi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:35
Trabzonsporlu taraftarlardan Basel maçına yoğun ilgi

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynayacağı Basel müsabakasının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Saat 15.00'te satışa sunulan biletlere ulaşmak isteyen taraftarlar yoğun kar yağışı altında sıraya girdiler. Müsabakanın tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak.

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