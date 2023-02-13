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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan El Kaabi hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fırtına, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Ayoub El Kaabi ile yakın temasa geçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan El Kaabi hamlesi!

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Trabzonspor bir yandan 'Asrın felaketi' olan yıkıcı depremlerden etkilenen halkımız için yardım seferberliği yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı. Karadeniz devi, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle harekete geçti. Bordo-mavililerin hedefi Hatayspor'un golcü kanadı Ayoub El Kaabi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'ligden çekilen takımların oyuncuları 9'uncu yabancı olarak sayılacak' kararı sonrası Fırtına'nın kurmayları Atakaş Hatayspor'la El Kaabi için temas kurdu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Teklif kabul edilirse Faslı oyuncu sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyecek. Bu sezonki tüm ödemeleri Trabzonspor kulübü tarafından karşılanacak. Ancak 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Ayoub El Kaabi'nin bordo-mavili takımla devam edebileceği de dile getiriliyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuyu isteyen Katar ve Arabistan takımları ile görüşmeler yapmış ama anlaşma sağlanamamıştı. Hatayspor, Wydad takımından aldığı tecrübeli futbolcuya iki senelik imza attırmıştı.

Hatayspor ile 55 maça çıkan El Kaabi, 26 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fas Milli Takımı ile de 36 karşılaşmada fileleri 20 kez sarstı.

VISCA VE DJANINY'Yİ ARATMAZ

Forvet ve kanat pozisyonlarında forma giyen El Kaabi, Visca ile Djaniny'nin boşluğunu doldurabilir. El Kaabi etkili futboluyla, Hatayspor'un en önemli silahlarından biri haline gelmişti.

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