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Büyük dayanışma

Bordo-mavili takımın perşembe akşamı Konferans Ligi’nde konuk edeceği Basel maçı tüm takım taraftarlarına açık...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Büyük dayanışma

Bilet almak isteyen tüm taraftarlar PassoLig hesapları üzerinden bilet yüklemesi yapabilecek. Trabzonspor taraftar grupları da tribüne gelecek tüm diğer takım taraftarlarını özel olarak konuk edecekler. Birlik ve beraberlik çağrısı yapacaklar. Fenerbahçe'den GFB, Galatasaray'dan ultrAslan ve Beşiktaş'tan Çarşı dahil tüm Türkiye'deki taraftar gruplarının temsilcileri kendi takımlarının formasıyla Akyazı'da bir araya gelecekler.

TARAFTARDAN 'ÇÖK KAPAN' ADIMI

Bordo-mavili taraftarlar, Basel maçına yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın gelirinin depremzedelere bağışlanacak olması ilgiyi tavan yaptırdı. Bu arada taraftar grupları "deprem farkındalığı" konusunda çalışma başlattı. Hedef deprem anında hayat kurtaran "çök kapan" hamlesini Akyazı tribünlerinden dünyaya göstermek. Taraftar gruplarının planına göre Basel maçının 30 saniyesinde, "çök kapan" yapılacak.

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