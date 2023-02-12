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Türkiye için oynayacak

Bordo-mavililer, 16 Şubat’taki Konferans Ligi play-off maçını kazanıp, Türk halkına bir nebze de olsa moral vermek amacında...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Türkiye için oynayacak

UEFA'nın kararı üzerine, Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, çalışmalarını sürdürüyor... Teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili oyuncular, 16 Şubat Perşembe günü Akyazı'da oynanacak mücadelede depremzedeler için sahaya çıkacak. Hedef, alınacak bir galibiyetle Türk halkına bir nebze de olsa moral vermek... Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yardım elini uzatan Karadeniz devi, Basel maçı gelirlerini de depremzedelere bağışlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklık çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alanda oyun ile tamamlandı... Oyuncuların moralsiz geçen ilk idmana göre daha istekli ve hırslı oldukları görüldü... Abdullah Avcı ve ekibi de idmanlar dışında yaptıkları konuşmalarla takımı motive etmeye çalışıyor... Bordo-mavililer bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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