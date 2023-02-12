Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem hakkında paylaşım yapan Çakır, "Yaşadığımız süreç birkaç günle geçecek bir durum değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli. Aklımız, fikrimiz, kalbimiz her zaman o güzel insanlarla olacak." ifadelerini kullandı.

Yaşadığımız süreç birkaç günle geçecek bir durum değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli. Aklımız, fikrimiz, kalbimiz her zaman o güzel insanlarla olacak. — Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) February 12, 2023