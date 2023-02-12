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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli file bekçisi, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 18:21
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem hakkında paylaşım yapan Çakır, "Yaşadığımız süreç birkaç günle geçecek bir durum değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli. Aklımız, fikrimiz, kalbimiz her zaman o güzel insanlarla olacak." ifadelerini kullandı.

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