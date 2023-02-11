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Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Umut, "Normale dönmemiz uzun zaman alacak. Şu anda futbol umurumuzda bile değil. Türk halkının zor zamanlardaki dayanışması gerçekten inanılmaz seviyede" dedi. İşte Umut Bozok'un açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:09
Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

Trabzonspor'un santrforu Umut Bozok, kendisine ulaşan Fransız basınına bir röportaj verdi.

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

Akşam'ın derlediği habere göre Umut, "Pazar akşamı Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından İstanbul'da bulunuyorduk. Ama psikolojik olarak kolay değil, kendini iyi hissetmiyorsun.

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

Her yerde vahşet görüntüleri var, bakamıyoruz bile, çok korkunç. İnsanların hala enkaz altında olduğunu bilmek çok üzücü. Sağlıklı olmaktan, bir ev sahibi olmaktan ve yemek yiyebilmekten bile adeta utanıyoruz. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz." dedi.

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

"SANKİ BOMBA ATILMIŞ GİBİ!"

Tecrübeli golcü, "Kahramanmaraş'ta akrabalarım var ama iletişim sorunu bulunduğu için fazla haber alamıyoruz. Rayane Aabid (Hatayspor oyuncusu) yakın arkadaşım. Ona hemen ulaşmayı başardım.

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

Bana depremin inanılmaz olduğunu söyledi. Kendisinin oturduğu yer dayanmış ama etrafındaki bütün binalar yıkılmış. Bana şehrin ortasına adeta bir bomba atıldığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

"FUTBOL UMRUMUZDA BİLE DEĞİL"

Umut Bozok, "Normale dönmemiz uzun zaman alacak. Şu anda futbol umrumuzda bile değil. Türk halkının zor zamanlardaki dayanışması gerçekten inanılmaz seviyede" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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