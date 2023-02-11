Trabzonsporlu Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Futbol umurumuzda bile değil"

Her yerde vahşet görüntüleri var, bakamıyoruz bile, çok korkunç. İnsanların hala enkaz altında olduğunu bilmek çok üzücü. Sağlıklı olmaktan, bir ev sahibi olmaktan ve yemek yiyebilmekten bile adeta utanıyoruz. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz." dedi.