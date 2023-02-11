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Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgedeki depremzedeler için Ülker Stadı'nda yardımda bulundu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:34
Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli gerçekleşen 7,7 ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde depremler sonrası depremzedelere yardım etmek için seferberlik devam ediyor.

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Tüm Türkiye gibi spor camiası da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem için tek yürek oldu.

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor deprem bölgelerine ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu tırları göndererek destek oldu.

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Kulüplerin yanı sıra çok sayıda futbolcu da depremzedeler için yapılan yardım çalışmalarına katılarak destek oldu.

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Deprem bölgeleri için yapılan yardım çalışmalarına katılan futbolculardan biri de Dorukhan Toköz oldu. Trabzonsporlu oyuncu, deprem bölgesinde ve bölgeye yakın yerde bulunan zincir marketlere seslenmişti.

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezinde çalışmalar yapan Dorukhan Toköz, gıda ve su yardımı istedi.

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