Trabzonsporlu Dorukhan Toköz depremzedeler için Kadıköy'de! Fenerbahçe ile yardım topladı

Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli gerçekleşen 7,7 ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde depremler sonrası depremzedelere yardım etmek için seferberlik devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli gerçekleşen 7,7 ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde depremler sonrası depremzedelere yardım etmek için seferberlik devam ediyor.
Tüm Türkiye gibi spor camiası da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem için tek yürek oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor deprem bölgelerine ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu tırları göndererek destek oldu.
Kulüplerin yanı sıra çok sayıda futbolcu da depremzedeler için yapılan yardım çalışmalarına katılarak destek oldu.
Deprem bölgeleri için yapılan yardım çalışmalarına katılan futbolculardan biri de Dorukhan Toköz oldu. Trabzonsporlu oyuncu, deprem bölgesinde ve bölgeye yakın yerde bulunan zincir marketlere seslenmişti.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezinde çalışmalar yapan Dorukhan Toköz, gıda ve su yardımı istedi.
Dorukhan açıklamasında "Arkadaşlar Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Gıda ve su ihtiyacımız var depremzedelere yollamak için. Lütfen gelirken gıda ve su getirin. Desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.