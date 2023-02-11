Trabzon'da çay içeçeğiz

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerdebinanın enkazıaltında kalan bir vatandaş,arama kurtarma ekiplerinceyaralı olarak çıkarıldı. Çalışmaesnasında ekiplerin sorusuüzerinde ilk takımınınTrabzonspor, ikinci takımınınGiresunspor, üçüncü takımınınise Çaykur Rizespor olduğunusöyleyen depremzede,hastaneye kaldırıldı.Bordo mavili kulüp, enkazdançıktığında çay içmek istediğinisöyleyen depremzedeninkurtarma anlarına dairgörüntülerini sosyal medyahesabından, "Bugünler geçecekve biz seninle Trabzon'daçay içeceğiz" notuylapaylaştı. Trabzonspor Kulübü'nünAsbaşkanı ErtuğrulDoğan, "İnşallah bu kardeşimizien yakın zamanda misafiredeceğim" sözleriyle depremzedeyedavette bulundu.