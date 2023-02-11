Haberler Trabzonspor Trabzon'da çay içeçeğiz

Trabzon'da çay içeçeğiz

Fırtına, yıkıcı depremlerde arama kurtarma ekiplerince enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeyi Trabzon’a davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Trabzon'da çay içeçeğiz
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde binanın enkazı altında kalan bir vatandaş, arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı. Çalışma esnasında ekiplerin sorusu üzerinde ilk takımının Trabzonspor, ikinci takımının Giresunspor, üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu söyleyen depremzede, hastaneye kaldırıldı. Bordo mavili kulüp, enkazdan çıktığında çay içmek istediğini söyleyen depremzedenin kurtarma anlarına dair görüntülerini sosyal medya hesabından, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" notuyla paylaştı. Trabzonspor Kulübü'nün Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, "İnşallah bu kardeşimizi en yakın zamanda misafir edeceğim" sözleriyle depremzedeye davette bulundu.
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, enkazdan sağ çıkan Kamilcan Ağdaş için mesaj yayınladı! "Seni bekliyoruz"
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı: "Olmadı"
Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım!
Dostluk TIR'ları aynı anda yola çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı
11 Şubat Cumartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? 09:46
Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! 09:44
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği 09:40
NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! 09:37
Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 09:35
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 09:34
Daha Eski
Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? 09:28
Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? 09:22
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 09:20
West Ham United - Chelsea saat kaçta? West Ham United - Chelsea saat kaçta? 09:16
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46