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Trabzonspor'a psikolojik destek! UEFA kararı nedeniyle...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler spor camiasını da derinden etkiledi. Süper Lig devlerinden temsilcimiz Trabzonspor, yaşanan faciadan kısa bir süre sonra UEFA kararı nedeniyle 16 Şubat'ta Basel ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Morallerin bozuk olduğu Fırtına'da başta Abdullah Avcı olmak üzere kaptan Uğurcan Çakır'ın sürekli takıma moral vermeye çalıştığı aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'a psikolojik destek! UEFA kararı nedeniyle...

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Ülkemizde "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'e yaklaşık 1 ay ara verdi. Ama UEFA, Trabzon'da bir problem bulunmadığı ve depremden direkt etkilenen illerden biri olmadığı için Konferans Ligi'ndeki Basel karşılaşmasının oynanmasını istemişti. UEFA'nın kararı doğrultusunda top başı yapan bordo-mavililer, 16 Şubat'ta oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ancak tüm ülkemizi yasa boğan ve etkisi hâlâ devam eden deprem felaketi nedeniyle Trabzonspor'da da moraller oldukça bozuk.

AVCI DA GÖRÜŞÜYOR

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular bu süreci birlikte atlatmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Bir yandan deprem bölgesine yardım için çalışmalar yapan Karadeniz devi, bir yandan da Basel maçını düşünmek zorunda. Deprem felaketinden dolayı oyunculara psikolojik destek sağlanıyor. Bu çabaların yoğunlaştırılacağı belirtiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da futbolcularıyla sık sık görüşerek, onların morallerini yükseltmek için çaba sarf ettiği belirtildi. Avcı'nın yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır'ın da arkadaşlarına sürekli moral vermeye çabaladığı dile getiriliyor.

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