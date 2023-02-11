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Depremzedeler getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendiren depremlerden etkilenen Malatya'daki 39 kişi, Trabzonspor Kulübü'ne ait takım otobüsüyle Trabzon'a ulaştırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Depremzedeler getirildi
"Asrın felaketi" olarak nitelendiren depremlerden etkilenen Malatya'daki 39 kişi, Trabzonspor Kulübü'ne ait takım otobüsüyle Trabzon'a ulaştırıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD'ın yardım kampanyasına destek veren kulüp, yüksek soğuğa dayanıklı uyku tulumları da bulunan kışlık ürünlerin yüklendiği yardım TIR'larının yanı sıra takım otobüsünü depremzedelerin Trabzon'a dönmesi için bölgeye gönderdi. Takım otobüsü, sabah erken saatlerde 39 kişiyle birlikte Trabzon'a geldi. Depremzedelerden bazıları kentte konaklayacakları yerlere ulaştırıldı, bazıları ise servis araçlarıyla Giresun ve Ordu'ya gönderildi.
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