Bartra kalpleri kazandı

11 yaşındaki Çınar Ayık, Bartra'nın hediye ettiği formayı deprem bölgesine bağışlanması şartıyla satışa sunmuştu. Bartra'nın formayı satın alarak yurt dışında açık artırma ile satarak gelirini deprem bölgesine bağışlayacağı öğrenildi.
11 yaşındaki Çınar Ayık, Bartra'nın hediye ettiği formayı deprem bölgesine bağışlanması şartıyla satışa sunmuştu. Bartra'nın formayı satın alarak yurt dışında açık artırma ile satarak gelirini deprem bölgesine bağışlayacağı öğrenildi. 32 yaşındaki İspanyol stoperin ülkesinde yardım kampanyası başlattığı biliniyor.