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Trabzonspor'dan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası da tek yürek oldu. Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yaşanan felakette hayatını kaybedenler için antrenmanda saygı duruşunda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 20:35
Trabzonspor'dan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Trabzonspor teknik heyeti ve futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için antrenmanda saygı duruşunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı ile teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin bugünkü antrenman öncesinde ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunduğu belirtilerek, "Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililer, "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart da açtı.


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