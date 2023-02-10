Serkan yakında takıma dönecek

Karadeniz devinde sağ bek Serkan Asan sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak... Son dönemde hafifte olsa takımla çalışmalara katılan Serkan'ın kısa süre içinde tam kapasiteyle idmanlara başlayacağı bildirildi.
Karadeniz devinde sağ bek Serkan Asan sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak... Son dönemde hafifte olsa takımla çalışmalara katılan Serkan'ın kısa süre içinde tam kapasiteyle idmanlara başlayacağı bildirildi. Asan'ın fiziksel olarak kendisini tam hazır hale getirebilmesi içinse biraz daha zamana ihtiyacı var...