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Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'dan yardım çağrısı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili daha etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem için sosyal medya hesabından birlik mesajı vererek yardım çağrısında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:13
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'dan yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem için seferberlik çalışmaları sürüyor.

Spor camiası da depremden etkilenen iller için destekte bulunurken, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan yardım çağrısı geldi.

26 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaşadığımız bu zor günleri el ele atlatacağız. Elimizden gelen yardımı yapalım. Kızılay'a yapılacak olan kan bağışının, resmi kurumlara yapılacak her yardımın büyük yararı olacak. Bugünlerin üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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