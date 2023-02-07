Geçen yıl liderdi

Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon 21 haftada dış sahada oynadığı maçlarda liderlik koltuğundaydı. Bordo-mavililer, bu periyyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik almış ve sadece 1 kez mağlup olmuştu. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 9 gol görmüş, 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.
Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon 21 haftada dış sahada oynadığı maçlarda liderlik koltuğundaydı. Bordo-mavililer, bu periyyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik almış ve sadece 1 kez mağlup olmuştu. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 9 gol görmüş, 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.