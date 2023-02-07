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Geçen yıl liderdi

Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon 21 haftada dış sahada oynadığı maçlarda liderlik koltuğundaydı. Bordo-mavililer, bu periyyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik almış ve sadece 1 kez mağlup olmuştu. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 9 gol görmüş, 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Geçen yıl liderdi
Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon 21 haftada dış sahada oynadığı maçlarda liderlik koltuğundaydı. Bordo-mavililer, bu periyyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik almış ve sadece 1 kez mağlup olmuştu. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 9 gol görmüş, 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.
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