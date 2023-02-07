Haberler Trabzonspor Deplasmanda 22 puan kaybetti

Deplasmanda 22 puan kaybetti

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda 11 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Deplasmanda 22 puan kaybetti
Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda 11 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sıralamasında alt sıralarda yer aldı.
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