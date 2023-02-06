Yenilgiyi hak etmedik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Böyle bir deplasmanda mücadeleye en iyi senaryoyla başladıklarını belirten tecrübeli hoca, "Mağlup olabilecek bir oyun ve maç olmadığını düşünüyorum ama Galatasaray'ın yakaladığı ivme ve performans çok etkili. Onları tebrik ediyoruz. Hemen hemen bizim geçen seneki puan ortalamasına sahipler. Şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerini, biz dahil yendiler. Okan Hoca'yı da tebrik ediyoruz" dedi. Gerçekçi olmak gerekirse lig hedefinin uzağında kaldıklarını ifade eden Avcı, "Trabzonspor elbette bu süreçten çıkacaktır. Önümüzde iki hedef var. Avrupa ve Türkiye Kupası. En iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarlar bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.