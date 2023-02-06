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Trabzonspor'da Marek Hamsik kararını verdi! Futbolu bırakacak mı?

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, daha önce yaptığı açıklamada saçlarını kazıtınca futbolu bırakacağını ifade etmişti. 35 yaşındaki yıldız yaptığı yeni açıklamayla, "Saçlarımı kestirmem futbolu bıraktığım anlamına gelmiyor. Oynamaya devam edeceğim" dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Marek Hamsik kararını verdi! Futbolu bırakacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Abdullah Avcı'nın 8 gün izin verdiği Hamsik, ülkesine giderek burada sürpriz bir karara imza atmıştı. Slovak orta saha, kendisiyle özdeşleşen saçlarını kestirmişti. Daha önce futbolu bıraktığında saçlarını kestireceğini açıklayan 35 yaşındaki süper yıldız için 'Hamsik futbolu bıraktı' yorumları yapılmıştı. Abdullah Avcı da ülkesinden döndükten sonra kendisiyle görüşerek geleceği hakkında bir karar vereceklerini açıklamıştı. Ancak Avcı, dönüşünü beklemedi ve Hamsik ile telefon görüşmesi yaptı. 1.83 boyundaki yıldız "Saçlarımı kestirmem futbolu bıraktığım şeklinde algılanmasın. Bir değişiklik yapmak istedim. Futbol oynamaya devam edeceğim" dediği öğrenildi.

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