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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Kazanmak için geldik"

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Abdullah Avcı'nın derbi öncesi sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 18:36
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Kazanmak için geldik"

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kritik derbide karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşmada bordo mavililerin hocası Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

"Galatasaray'ın bu sezonki gidişatı, bizim geçen sezonki gidişatımıza benzer. Ciddi şekilde fırsatlar var. Galatasaray'ın zaafları var. Bazen 2-1-7 oynuyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Kazanmak için geldik. Geçen senenin şampiyonuyuz. Yarışın içinde olabilmek için şansımızı sonuna kadar zorlayacağız.

Djaniny, çok önemli katkılar sağlamış özel bir oyuncu. Ayrılmak istediğini şiddetli bir şekilde ifade etti. Mevkisinde sıkıntılarımız var. Lahtimi, geçen seneden beri takip ettiğimiz yetenekli bir oyuncu. Fırsat olabilir. Çok iyi çalışıyor. Djaniny'i de kaybedince böyle bir tercih yaptık.

İstanbul'da 'fırtına' var. Umarım sahaya da aynı şekilde yansır bu durum."

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