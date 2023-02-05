Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi sonrası mağlubiyet açıklaması! "Tercihlerimizi yanlış yaptık"

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor derbide Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı alınan mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

Teknik adam maçın ardından, "Böyle bir deplasmanda başlayabileceğin en iyi senaryo ile başladık. İlk yarıda oyun dengeli, ikinci yarıda çabuk top kayıpları yapmaya başladık ve oyun geçişe döndü. Galatasaray öne geçince, biz tercihlerimizi yanlış yaptık.

Geriye düşünce oyuna tutunmaya çalıştık, performansı artıramadık. Mağlup olabilecek bir oyun ve bir maç olmadığını düşünmüyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz.

Bu sene şampiyonluk yarışın içinde olan bütün rakiplerini yendiler. Okan hocayı ve ekibini tebrik ediyoruz. Gerçekçi söylemek gerekirse ligin çok uzağında kaldık. Önümüzde çok ciddi iki hedef var, Konferans ve Türkiye kupası." ifadelerine yer verdi.