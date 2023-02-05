Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi planı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor dev derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fırtına kritik maça Abdullah Avcı yönetiminde yoğun tempoda hazırlandı. Bordo mavililer karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak isterken teknik direktör Abdullah Avcı'dan mücadeleye özel önlemler alındı. İşte madde madde Abdullah Avcı'nın derbi planı...

1- ANTALYA GALİBİYETİ MORALLERİ YÜKSELTTİ

Hatay deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Antalyaspor galibiyeti büyük moral oldu. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin enerjisi yükseldi. Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'un galibiyete olan inancı çok daha yükseldi.

2- SAKATLARIN GERİ DÖNMESİ SEVİNDİRDİ

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan sol bek Eren Elmalı, 10 numara Abdülkadir Ömür, stoper Marc Bartra'nın ciddi bir durumlarının olmayışı ve takımla antrenmanlara çıkması teknik ekibi oldukça rahatlattı. 3 isim de oynayabilecek.

3-GALATASARAY'IN BÜTÜN MAÇLARI İNCELENDİ

Bordo-mavili teknik ekip, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti. Rakibin artıları ve eksileri üzerine çalışmalar yapan teknik ekip, bireysel hataları değerlendirmeye çalışacak. Bunun için de planlar hazırlandı.

4- AVCI FORMASYONU YİNE DEĞİŞTİRECEK

Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, son haftalardaki formasyonunda önemli bir değişikliğe gidiyor. Artık Karadeniz devi gol yememeyi ön planda tutan ancak yakalanan pozisyonları da değerlendiren bir sistem ile sahada olacak.

5- ANTRENMANLARDA BOL ŞUT ÇALIŞILDI

Trabzonspor, Galatasaray derbisi öncesi özel şut çalışması da yaptı. Teknik ekibin oyunculardan bol bol şut denemesi yapmasını talep ettiği ve rakibi bu şekilde baskı altına almak istediği ifade edildi. Talimat net: Gördüğünüz yerden vurun.

6- HER OYUNCU FORMA GİYMEK İSTİYOR

Bordo-mavili takımda Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen oyuncular, forma şansı istedi. Genelde ilk 11'de yer almayan futbolcuların bu talebi teknik ekibin de oldukça hoşuna gitti. Takımda kenetlenme gerçekleşti.

7- DERBİ GALİBİYETİ İÇİN PRİM VERİLMEYECEK

Trabzonspor yönetim kurulu, Galatasaray maçı öncesi takımın üzerinde yeni bir baskı oluşturmamak için ekstra bir prim uygulamasına gitmeyecek. Ancak maç kazanılırsa yönetim kurulunun soyunma odasında bir jest yapabileceği belirtildi.

8- SOĞUK HAVALARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Galatasaray derbisinin yoğun kar yağışı veya soğuk altında oynanma ihtimalinin yüksek olması sebebiyle, özel önlemler alınacak. Futbolculara bu hava koşullarına özel giysiler hazırda bulundurulacak. Futbolcuların hastalanması önlenecek.

9- GERGİNLİK OLABİLİR SAKİN KALMALIYIZ

Teknik ekip özellikle maçın temposunun yüksek olabileceği, gerginlikler oluşabileceği gerekçesiyle oyunculara sakin kalmaları ve soğukkanlı olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Bordo-mavililere gerekli talimatlar verildi.

10-TECRÜBELİ İSİMLER SORUMLULUK ALACAK

Karadeniz devinde derbi içerisinde özellikle tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk almaları istendi. Bu isimlerden oyunu yönlendirme, takımın sistemine bağlılık ve kenar yönetimi ile iletişim konusunda sorumluluk almaları da istendi.