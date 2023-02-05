İstanbul'un kralı

Spor Toto Süper Lig'de bugün lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında başarılı grafik sergiledi. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı. Fırtına, 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
SporToto Süper Lig'de bugün lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında başarılı grafik sergiledi. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı. Fırtına, 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.