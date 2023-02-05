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İki hedef tek maç

Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alan bordomavililer, son 5 dış saha maçından 3 puan çıkaramadı. Antalyaspor'u yenerek derbi öncesi moral bulan Karadeniz devi, hem deplasman fobisini hem de Cimbom'un ligdeki 11 maçlık galibiyet serisini bitirmek istiyor. Abdullah Avcı ve futbolcular G.Saray'ı da devirmek için kenetlendi. Bordo-mavililer, İstanbul'dan zaferle dönerek, zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 06:50
İki hedef tek maç
Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alan bordomavililer, son 5 dış saha maçından 3 puan çıkaramadı. Antalyaspor'u yenerek derbi öncesi moral bulan Karadeniz devi, hem deplasman fobisini hem de Cimbom'un ligdeki 11 maçlık galibiyet serisini bitirmek istiyor. Abdullah Avcı ve futbolcular G.Saray'ı da devirmek için kenetlendi. Bordo-mavililer, İstanbul'dan zaferle dönerek, zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor.
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